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ВОЗ попросила освободить туристов от обязательной прививки

Полина Алферова
1 час назад

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил, что вакцинацию от коронавируса не стоит превращать в обязательное условие для выезда за границу. Об этом сообщает ТАСС.

ВОЗ попросила освободить туристов от обязательной прививки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Яшаревича, такое условие становится «еще одним пунктом дискриминации», так как не везде люди имеют свободный доступ к вакцинам. При этом ВОЗ одобряет введение цифровой сертификации вакцин. Сейчас организация занимается технологическими решениями в этой области.

ВОЗ уже просила облегчить условия для путешествий и посоветовала отказаться от обязательного сертификата о прививках при прохождении пограничного контроля. Также организация предложила странам отменить карантин и ПЦР-тест, если позволяет эпидемиологическая ситуация.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Роспотребнадзор разрешил купаться на пляжах Крыма.

Новости путешествий,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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