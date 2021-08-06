ВОЗ попросила освободить туристов от обязательной прививки

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич заявил, что вакцинацию от коронавируса не стоит превращать в обязательное условие для выезда за границу. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Яшаревича, такое условие становится «еще одним пунктом дискриминации», так как не везде люди имеют свободный доступ к вакцинам. При этом ВОЗ одобряет введение цифровой сертификации вакцин. Сейчас организация занимается технологическими решениями в этой области.

ВОЗ уже просила облегчить условия для путешествий и посоветовала отказаться от обязательного сертификата о прививках при прохождении пограничного контроля. Также организация предложила странам отменить карантин и ПЦР-тест, если позволяет эпидемиологическая ситуация.