Роспотребнадзор разрешил купаться на пляжах Крыма

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, что все пляжи, пострадавшие от подтопления, снова открыты для купания.

В результате проверок трех тысяч контрольных точек и исследования более 34,5 тысяч проб воды было принято решение снять все ограничения. Показатели питьевой и морской воды, а также гравия и песка признаны удовлетворительными. Но наблюдение за рекреационными зонами будет продолжено.