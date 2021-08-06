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Роспотребнадзор разрешил купаться на всех пляжах Крыма

Полина Алферова
40 минут назад

На сайте Роспотребнадзора появилась информация о том, что все пляжи, пострадавшие от подтопления, снова открыты для купания.

Роспотребнадзор разрешил купаться на пляжах Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате проверок трех тысяч контрольных точек и исследования более 34,5 тысяч проб воды было принято решение снять все ограничения. Показатели питьевой и морской воды, а также гравия и песка признаны удовлетворительными. Но наблюдение за рекреационными зонами будет продолжено.

Ранее из-за загрязненной морской воды вследствие природных катаклизмов Роспотребнадзор запретил пользоваться пляжами.

Ранее «Рамблер» сообщал о главной ошибке всех туристов.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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