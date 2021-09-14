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Российские туристы больше года не могут вернуться из Непала

Диана Товсепова
44 минуты назад

Уже больше года около 20 российских туристов не могут вернуться на родину. Об этом сообщил портал TourDom.ru, к которому обратилась одна из туристок, оказавшихся в сложной ситуации.

Российские туристы на год застряли в Непале
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Девушка объяснила, как это произошло. Туристы прибыли в Непал прямо накануне пандемии COVID-19. Уже 24 марта прошлого года страна ввела общенациональный локдаун и остановила международное авиасообщение. В Россию был только один вывозной рейс 20 апреля 2020 года.

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«Не все смогли им воспользоваться: кто-то был заблокирован в горах, кто-то уже имел обратный билет на более поздние даты», – рассказала Анна.

1 сентября 2020 года аэропорт Катманду открылся, но рейсов было крайне мало, а цены на билеты для некоторых оказались неподъемными.

При этом туристов ждала еще одна проблема. С 17 августа власти Непала перестали бесплатно продлевать визы и теперь за них требуют по три доллара в день. При несвоевременной оплате на туристов накладывается штраф в размере 5 долларов в сутки, за месяц выходит сумма порядка 240 долларов.

«У каждого из нас за год накопилось по 3 тыс. и более долларов долга. Пока мы его не погасим, нас не посадят на авиарейс. Мы фактически оказались в заложниках в маленькой горной стране», — говорит путешественница.

Портал TourDom.ru приводит слова заведующего консульским отделом посольства РФ в Непале Михаила Сковородникова.

«Мы поимённо знаем каждого из застрявших в Непале туристов и их персональные истории. Поддерживаем с нашими гражданами постоянную связь, периодически встречаемся, информируем о предпринимаемых нами действиях. В Непале на сегодня вынужденно остаются сотни резидентов и других стран – Китая, Бангладеш, Шри-Ланки, европейских государств. Эти люди находятся здесь фактически на нелегальном положении. Частичной виной тому – пандемия и перманентно вводимые непальским правительством ограничительные меры. Иностранцы хотят, но не могут уехать, потому что накопился и продолжает накапливаться долг в виде штрафов. Посольство РФ просило непальскую сторону рассматривать ситуацию с нашими гражданами как гуманитарную и позволить им покинуть страну без уплаты штрафных санкций, но пока понимания не получило – МИД и МВД Непала решили не создавать прецедент и не стали делать исключение россиянам», – рассказал дипломат.

Сковородников отметил, что дипмиссия продолжит усилия по решению проблемы, используя, в том числе, и международные площадки.

Ранее сообщалось о россиянах, застрявших на Кубе.

Новости путешествий,МИД,МВД,
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