Российские туристы на год застряли в Непале

Уже больше года около 20 российских туристов не могут вернуться на родину. Об этом сообщил портал TourDom.ru, к которому обратилась одна из туристок, оказавшихся в сложной ситуации.
Девушка объяснила, как это произошло. Туристы прибыли в Непал прямо накануне пандемии COVID-19. Уже 24 марта прошлого года страна ввела общенациональный локдаун и остановила международное авиасообщение. В Россию был только один вывозной рейс 20 апреля 2020 года.
«Не все смогли им воспользоваться: кто-то был заблокирован в горах, кто-то уже имел обратный билет на более поздние даты», – рассказала Анна.
1 сентября 2020 года аэропорт Катманду открылся, но рейсов было крайне мало, а цены на билеты для некоторых оказались неподъемными.
При этом туристов ждала еще одна проблема. С 17 августа власти Непала перестали бесплатно продлевать визы и теперь за них требуют по три доллара в день. При несвоевременной оплате на туристов накладывается штраф в размере 5 долларов в сутки, за месяц выходит сумма порядка 240 долларов.
«У каждого из нас за год накопилось по 3 тыс. и более долларов долга. Пока мы его не погасим, нас не посадят на авиарейс. Мы фактически оказались в заложниках в маленькой горной стране», — говорит путешественница.
Портал TourDom.ru приводит слова заведующего консульским отделом посольства РФ в Непале Михаила Сковородникова.
«Мы поимённо знаем каждого из застрявших в Непале туристов и их персональные истории. Поддерживаем с нашими гражданами постоянную связь, периодически встречаемся, информируем о предпринимаемых нами действиях. В Непале на сегодня вынужденно остаются сотни резидентов и других стран – Китая, Бангладеш, Шри-Ланки, европейских государств. Эти люди находятся здесь фактически на нелегальном положении. Частичной виной тому – пандемия и перманентно вводимые непальским правительством ограничительные меры. Иностранцы хотят, но не могут уехать, потому что накопился и продолжает накапливаться долг в виде штрафов. Посольство РФ просило непальскую сторону рассматривать ситуацию с нашими гражданами как гуманитарную и позволить им покинуть страну без уплаты штрафных санкций, но пока понимания не получило – МИД и МВД Непала решили не создавать прецедент и не стали делать исключение россиянам», – рассказал дипломат.
Сковородников отметил, что дипмиссия продолжит усилия по решению проблемы, используя, в том числе, и международные площадки.
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