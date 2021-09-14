Российские туристы на год застряли в Непале

«Мы поимённо знаем каждого из застрявших в Непале туристов и их персональные истории. Поддерживаем с нашими гражданами постоянную связь, периодически встречаемся, информируем о предпринимаемых нами действиях. В Непале на сегодня вынужденно остаются сотни резидентов и других стран – Китая, Бангладеш, Шри-Ланки, европейских государств. Эти люди находятся здесь фактически на нелегальном положении. Частичной виной тому – пандемия и перманентно вводимые непальским правительством ограничительные меры. Иностранцы хотят, но не могут уехать, потому что накопился и продолжает накапливаться долг в виде штрафов. Посольство РФ просило непальскую сторону рассматривать ситуацию с нашими гражданами как гуманитарную и позволить им покинуть страну без уплаты штрафных санкций, но пока понимания не получило – МИД и МВД Непала решили не создавать прецедент и не стали делать исключение россиянам», – рассказал дипломат.