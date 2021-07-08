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Выяснилось, что стало с россиянами, попавшими в карантин на Кубе

Диана Товсепова
3 часа назад
На изоляции на Кубе оказались четыре российских туриста из 192-х. После повторного ПЦР-тестирования у них подтвердили заражение коронавирусом. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова приводит Интерфакс.
Выяснилось, что стало с россиянами, застрявшими на Кубе
Фото: @katerina_tyuleneva_76@katerina_tyuleneva_76
5 июля выяснилось, что на Кубе массово изолировали российских туристовю. На тот момент более 150 россиян получили якобы положительные тесты на коронавирус.
Глава ведомства подчеркнула, что важно не допустить такого в будущем. Ростуризм следит за сложившейся ситуацией, находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что сами туристы рассказывали о ситуации.
Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,Интерфакс,
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