Выяснилось, что стало с россиянами, застрявшими на Кубе

5 июля выяснилось, что на Кубе массово изолировали российских туристовю. На тот момент более 150 россиян получили якобы положительные тесты на коронавирус.

Глава ведомства подчеркнула, что важно не допустить такого в будущем. Ростуризм следит за сложившейся ситуацией, находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями.