Выяснилось, что стало с россиянами, застрявшими на Кубе

На изоляции на Кубе оказались четыре российских туриста из 192-х. После повторного ПЦР-тестирования у них подтвердили заражение коронавирусом. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова приводит Интерфакс.5 июля выяснилось, что на Кубе массово изолировали российских туристовю. На тот момент более 150 россиян получили якобы положительные тесты на коронавирус.Глава ведомства подчеркнула, что важно не допустить такого в будущем. Ростуризм следит за сложившейся ситуацией, находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями.Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что сами туристы рассказывали о ситуации.