"Надежды мало": россияне на Кубе требуют свободы

Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус, записали видеообращение и описали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Об этом сообщил РБК.
Фото: @katerina_tyuleneva_76@katerina_tyuleneva_76
Путешественники прибыли в республику 30 июня, после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.
Россияне считают, что получить одновременно 150 положительных тестов просто невозможно. Они уточнили, что только в их объекте размещения анализы показали коронавирус у гостей в 20 номерах. Справки из медучреждений им не показывают, а туроператор пытается от них «изолироваться».
"В России мы все прошли тесты. У всех тесты отрицательные, а половина людей здесь с прививками. Как так оказалось, что по их тестам мы все положительные, вызывает вопросы. Мы здоровы, чувствуем себя все замечательно", — отметили отдыхающие.
Некоторые путешественники делятся происходящим в соцсетях.
"Сидим ждём тестов. Но надежды мало. Нам рассказали, что кроме того, что они фальсифицируют тесты, так тесты проводят в антисанитарных условиях. Нарушают все правила забора материала. Мы все подтвердили свою «отрицательность», проведя собственные экспресс-тесты.
Здоровых людей заперли в отеле. Никто с нами не общается. #Пегас вообще ведёт себя крайне странно, гид не приходила ни разу. #iberostar_selection_varadero отстранился от своих туристов. Отдых испорчен невероятно! Явно мы, вернувшись в Россию, подадим на ряд компаний в суд. Но сейчас мы хотим #свободу",— пишет Катерина Тюленева в Instagram.
Тесты, которые сделали россиянам вызывают сомнения:
"Мы обнаружили, что наши тесты поддельные! Смотрите, дата исправлена ручкой! Было написано 23 июня, переделами на 1 июля!".
"5 июля в МИД России состоялась беседа с послом Кубы. Его внимание было обращено на сложившуюся непростую ситуацию с российскими туристами на Кубе, которые прибыли в последние дни на отдых в Варадеро и в настоящее время находятся на самоизоляции в гостиницах по причине положительных результатов взятых кубинской стороной ПЦР-тестов на COVID-19", – рассказали в российском МИД.
При этом, по последним данным СМИ, изоляцию со 103 российских туристов, еще 89 ждут результаты повторного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом уже сообщили ТАСС в Ростуризме
.