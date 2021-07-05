"Надежды мало": россияне на Кубе требуют свободы

Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус, записали видеообращение и описали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Об этом сообщил РБК.

Путешественники прибыли в республику 30 июня, после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.

Россияне считают, что получить одновременно 150 положительных тестов просто невозможно. Они уточнили, что только в их объекте размещения анализы показали коронавирус у гостей в 20 номерах. Справки из медучреждений им не показывают, а туроператор пытается от них «изолироваться».