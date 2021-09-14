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Сколько должен стоить отдых в роскошных отелях Египта

Катерина Саломе
1 час назад

Эксперты туротрасли перечислили лучшие люксовые отели Египта, а также озвучили оптимальную стоимость отдыха в них. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сколько должен стоить отдых в роскошных отелях Египта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным специалистов, в большей степени роскошные отели арабской страны находятся в Шарм-эш-Шейхе. Среди них такие гостинечные комплексы, как Four Seasons Resort, Rixos, Rixos Premium Seagate, Steigenberger Alcazar и Coral Sea Sensatori. Люксовые отели также можно найти и в Хургаде, среди них Rixos Premium Magawish, Oberoi и Kempinski.

Примечательно, что для путешественников более доступным считается люксовый отдых в Египте, а не в Турции. Недельный тур без перелета можно приобрести за 163 тысячи рублей. В эту стоимость будет также входить ежедневный завтрак. Такое предложение есть у одного из люксовых отелей Шарм-эш-Шейха в октябре.

Ранее сообщалось о том, что в Египте появятся новые курорты. Два новых туристических города откроют в ближайшие несколько месяцев.

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