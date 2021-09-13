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В Египте появятся новые туристические курорты

Стелла Шмель
2 часа назад

Стало известно, что в ближайшие несколько месяцев в Египте для посещения откроют два новых туристических города. Об этом заявил глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани.

В Египте откроют новые курорты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Его слова приводит "Москва24".

"Мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин",

– отметил он.

Многие путешественники покупают безделушки и прочие вещи в память о поездке. Россиянка составила список худших сувениров из Египта.

Новости путешествий,Москва24,
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