В Египте откроют новые курорты

Стало известно, что в ближайшие несколько месяцев в Египте для посещения откроют два новых туристических города. Об этом заявил глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани.
Его слова приводит "Москва24".
"Мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин",
– отметил он.
Многие путешественники покупают безделушки и прочие вещи в память о поездке. Россиянка составила список худших сувениров из Египта.