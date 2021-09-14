Российские туристы рвутся в Испанию

Стало известно о значительном росте спроса на авиабилеты в Испанию на фоне новости о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру».

Исходя из полученных данных, видно, что количество поисковых запросов на билеты в Испанию выросли в четыре раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркнули, что возобновление авиасообщения со Словакией, Кенией и Ираком подобного всплеска интереса не вызвало.