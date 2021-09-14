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Российские туристы рвутся в Испанию

Катерина Саломе
2 часа назад

Стало известно о значительном росте спроса на авиабилеты в Испанию на фоне новости о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом сообщает «Лента.ру».

Российские туристы рвутся в Испанию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исходя из полученных данных, видно, что количество поисковых запросов на билеты в Испанию выросли в четыре раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркнули, что возобновление авиасообщения со Словакией, Кенией и Ираком подобного всплеска интереса не вызвало.

Ранее сообщалось, что россияне не смогут посетить Испанию с туристическими целями, несмотря на возобновление авиасообщения с 21 сентября.

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