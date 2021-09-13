Российских туристов не пустят в Испанию

Граждане России не смогут посетить Испанию с туристическими целями, несмотря на возобновление авиасообщения с 21 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм".
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, полететь в Испанию можно будет обладателям гражданства, вида на жительство, а также с целью учебы, работы или лечения.
О возобновлении авиасообщения между Россией и Испанией сообщил оперативный штаб. С 21 сентября также будут разрешены полеты в Ирак, Кению и Словакию. При въезде в Словакию граждане России при въезде в Словакию должны будут представить отрицательные результаты ПЦР-теста.