Российских туристов не пустят в Испанию

Граждане России не смогут посетить Испанию с туристическими целями, несмотря на возобновление авиасообщения с 21 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм".

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, полететь в Испанию можно будет обладателям гражданства, вида на жительство, а также с целью учебы, работы или лечения.