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Российских туристов не пустят в Испанию

Анна Шутова
36 минут назад

Граждане России не смогут посетить Испанию с туристическими целями, несмотря на возобновление авиасообщения с 21 сентября. Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм".

Российских туристов не пустят в Испанию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, полететь в Испанию можно будет обладателям гражданства, вида на жительство, а также с целью учебы, работы или лечения.

О возобновлении авиасообщения между Россией и Испанией сообщил оперативный штаб. С 21 сентября также будут разрешены полеты в Ирак, Кению и Словакию. При въезде в Словакию граждане России при въезде в Словакию должны будут представить отрицательные результаты ПЦР-теста.

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