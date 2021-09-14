Вакцинированные россияне получат скидку на отели в Турции

Теперь в турецких отелях можно отдохнуть со скидкой. Для этого нужно сделать полную вакцинацию или поставить хотя бы одну дозу вакцины. Об этом сообщает "Турпром".

Первыми дисконтную систему ввели гостиницы в курортном городе Ризе. Чтобы получить 10-процентную скидку на номер, гостям нужно предъявить сертификат о вакцинации. Благодаря скидочной программе отельеры планируют привлечь больше туристов в уходящем сезоне, а также помочь стране поддерживать темпы вакцинации на высоком уровне.