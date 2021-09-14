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Вакцинированные россияне получат скидку на отели в Турции

Катерина Саломе
2 часа назад

Теперь в турецких отелях можно отдохнуть со скидкой. Для этого нужно сделать полную вакцинацию или поставить хотя бы одну дозу вакцины. Об этом сообщает "Турпром".

Вакцинированные россияне получат скидку на отели в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Первыми дисконтную систему ввели гостиницы в курортном городе Ризе. Чтобы получить 10-процентную скидку на номер, гостям нужно предъявить сертификат о вакцинации. Благодаря скидочной программе отельеры планируют привлечь больше туристов в уходящем сезоне, а также помочь стране поддерживать темпы вакцинации на высоком уровне.

Напомним, в Турции перевернулся автобус с туристами. В нем находился 41 турист из России и Украины. Известно, что водитель скончался.

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