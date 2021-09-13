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В Турции перевернулся автобус с туристами

Стелла Шмель
3 часа назад

На юго-западе Турции автобус с туристами попал в серьезную аварию. Об этом сообщает Mash.

В Турции перевернулся автобус с туристами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как говорится в местных СМИ, в автобусе находился 41 турист из России и Украины. Известно, что водитель скончался.

Автобус следовал из Бодрума в Денизли. Во время поездки у водителя случился сердечный приступ и он не справился с управлением. По этой причине произошло столкновение с другим автобусом, который ехал по встречной полосе.

Данные о пострадавших россиянах пока отсутствуют.

Диана Фердман, руководитель агентства путешествий компании "Бельмаре", прокомментировала "Рамблеру" ситуацию на дорогах в Турции.

"В Турции я сама водила машину, и для меня это одна из наиболее безопасных стран для вождения. В целом, движение простое. Много ограничений, много полиции, поэтому я бы не сказала, что там опасно ездить. Понятно, что у нас каждый случай аварии ретранслируется, так как Турция - страна номер один для отдыха наших сограждан. Но я уверена, что статистика по авариям в целом минимальна. Все водители автобусов сертифицированные, все проходят обучение. Поэтому я думаю, что это все-таки единичный случай. А по поводу опасных стран, в Азии точно непросто ездить, особенно там, где правила не соблюдаются".

Ранее "Рамблер" писал о том, как справиться с паникой в транспорте.

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