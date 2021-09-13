В Турции перевернулся автобус с туристами

"В Турции я сама водила машину, и для меня это одна из наиболее безопасных стран для вождения. В целом, движение простое. Много ограничений, много полиции, поэтому я бы не сказала, что там опасно ездить. Понятно, что у нас каждый случай аварии ретранслируется, так как Турция - страна номер один для отдыха наших сограждан. Но я уверена, что статистика по авариям в целом минимальна. Все водители автобусов сертифицированные, все проходят обучение. Поэтому я думаю, что это все-таки единичный случай. А по поводу опасных стран, в Азии точно непросто ездить, особенно там, где правила не соблюдаются".