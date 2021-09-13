Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Тунису предрекли утопание в нечистотах

Мира Маркина
1 час назад

Около 3,5 тысяч жителей городов Радес и Борж-Седрия в Тунисе устроили на побережье акцию протеста с требованием прекратить слив сточных вод в Средиземное море. Об этом сообщает Daily Mail.

Тунису предрекли утопание в нечистотах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам местных, за последние 30 лет вода на охраняемом участке побережья в 13 километрах на юге от столицы Туниса превратилась из кристально чистой в загрязненную бактериями. Они опасаются, что акватория стала непригодной для купания и опасной для здоровья.

«Очень грязно. Всюду мертвые ракушки и рыба. Мы не заботимся о нашем богатстве», — возмущаются жители страны.

Активисты в течение последних двух лет заявляют, что побережье рискует потонуть в нечистотах.

Тем временем в Египте появятся новые туристические курорты.

Новости путешествий,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители