Тунису предрекли утопание в нечистотах

Около 3,5 тысяч жителей городов Радес и Борж-Седрия в Тунисе устроили на побережье акцию протеста с требованием прекратить слив сточных вод в Средиземное море. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам местных, за последние 30 лет вода на охраняемом участке побережья в 13 километрах на юге от столицы Туниса превратилась из кристально чистой в загрязненную бактериями. Они опасаются, что акватория стала непригодной для купания и опасной для здоровья.

«Очень грязно. Всюду мертвые ракушки и рыба. Мы не заботимся о нашем богатстве», — возмущаются жители страны.

Активисты в течение последних двух лет заявляют, что побережье рискует потонуть в нечистотах.