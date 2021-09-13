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Туристов на Бали будут «фильтровать»

Анна Шутова
2 часа назад

На Бали продлили локдаун до 20 сентября. Об этом сообщил министр туризма Индонезии.

Туристов на Бали будут «фильтровать»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом, по словам местных чиновников, остров готов к открытию для отдыхающих. Сейчас Бали перевели с четвертого на третий уровень заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы открыть остров для туристов, необходим хотя бы второй уровень. Власти будут отслеживать ситуацию каждую неделю.

Однако "бюджетным" путешественникам на Бали не рады. Туристов будут "фильтровать".

Ранее стало известно, что российских туристов не пустят в Испанию.

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