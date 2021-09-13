Туристов на Бали будут «фильтровать»

На Бали продлили локдаун до 20 сентября. Об этом сообщил министр туризма Индонезии.
При этом, по словам местных чиновников, остров готов к открытию для отдыхающих. Сейчас Бали перевели с четвертого на третий уровень заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы открыть остров для туристов, необходим хотя бы второй уровень. Власти будут отслеживать ситуацию каждую неделю.
Однако "бюджетным" путешественникам на Бали не рады. Туристов будут "фильтровать".
Ранее стало известно, что российских туристов не пустят в Испанию.