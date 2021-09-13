Туристов на Бали будут «фильтровать»

При этом, по словам местных чиновников, остров готов к открытию для отдыхающих. Сейчас Бали перевели с четвертого на третий уровень заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы открыть остров для туристов, необходим хотя бы второй уровень. Власти будут отслеживать ситуацию каждую неделю.