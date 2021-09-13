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68 тысяч за плесень: туриста возмутило жилье на отдыхе

Мира Маркина
1 час назад

Туриста из Великобритании возмутила антисанитария в апартаментах, которые стоили 68 тысяч рублей. Об этом пишет Mirror.

68 тысяч за плесень: туриста возмутило жилье на отдыхе
Фото: @MackingCheese_@MackingCheese_

31-летний британец по имени Гэри Джеймс (Gary James) снял с друзьями апартаменты для отпуска в городе Лидс. Три ночи обошлись путешественникам в 674 фунта стерлингов (около 68 тысяч рублей).

Однако состояние жилья их шокировало. Туристы обнаружили в квартире плесень, грязь и фекалии на унитазном ершике.

"Когда мы убирались перед отъездом в нашей квартире с Booking.com, мы нашли настоящие экскременты. Я уже зарегистрировал жалобу. Я также отметил, что в холодильнике и морозильной камере была плесень, а также несколько других антисанитарных проблем. Арендодатель отказывается от любых денежных возмещений, а Booking.com хочет дать мне десятипроцентную скидку", — рассказал мужчина в социальных сетях.

По его словам, сотрудники компании не помогли решить проблему.

Ранее российские туристы рассказали о разочаровавших их местах.

Новости путешествий,Гэри Джеймс,
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