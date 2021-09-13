68 тысяч за плесень: туриста возмутило жилье на отдыхе

"Когда мы убирались перед отъездом в нашей квартире с Booking.com, мы нашли настоящие экскременты. Я уже зарегистрировал жалобу. Я также отметил, что в холодильнике и морозильной камере была плесень, а также несколько других антисанитарных проблем. Арендодатель отказывается от любых денежных возмещений, а Booking.com хочет дать мне десятипроцентную скидку", — рассказал мужчина в социальных сетях.