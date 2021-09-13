68 тысяч за плесень: туриста возмутило жилье на отдыхе

Туриста из Великобритании возмутила антисанитария в апартаментах, которые стоили 68 тысяч рублей. Об этом пишет Mirror.
31-летний британец по имени Гэри Джеймс (Gary James) снял с друзьями апартаменты для отпуска в городе Лидс. Три ночи обошлись путешественникам в 674 фунта стерлингов (около 68 тысяч рублей).
Однако состояние жилья их шокировало. Туристы обнаружили в квартире плесень, грязь и фекалии на унитазном ершике.
"Когда мы убирались перед отъездом в нашей квартире с Booking.com, мы нашли настоящие экскременты. Я уже зарегистрировал жалобу. Я также отметил, что в холодильнике и морозильной камере была плесень, а также несколько других антисанитарных проблем. Арендодатель отказывается от любых денежных возмещений, а Booking.com хочет дать мне десятипроцентную скидку", — рассказал мужчина в социальных сетях.
По его словам, сотрудники компании не помогли решить проблему.