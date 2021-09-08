«Обшарпанная пристань и мусор»: места, которые наши туристы не оценили

Многие россияне не прочь совместить пляжный отдых с культурной программой. Но не все остаются довольны увиденным, часто близкое знакомство с разрекламированными достопримечательностями лишь разочаровывает. «Рамблер» узнал, какие места не впечатлили наших туристов в этом году. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Pixabay Pixabay

Ласточкино гнездо (Крым)

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Елена: «Место живописное, с историей. Просто, чтобы иметь представление что это такое — можно сходить. Но сразу настраивайтесь на ненавязчивый сервис. Попросили выбросить стаканчик из-под мороженого в урну — сказали, что после покупки билета. Все остальные урны переполнены. Поставили стаканчик тут же, пусть убирают бесплатно в этом случае. Деньги выжимают за каждый вздох туристов, при этом не оказывая услуг: хотите посидеть — 500 рублей за скамейку, хотите постоять в тени — покупайте шляпы и прочее или вас выгонят».

Татьяна: «Визитная карточка Крыма, но уж очень неухоженная: старая обшарпанная пристань, дикая растительность и мусор. Но масса предприимчивых продавцов, предлагающих сувениры, фрукты по рыночным ценам и " посадить на плечо обезьянку". Удивительно, но в летние дни вход на площадку открыт только до 19.00. В поездке по Крыму почти везде наблюдали странный парадокс: гостей не любим, но денег дайте, при этом работать не хотим. Не нравится крымский сервис - валите, приедут другие».

Пещерный город Чуфут-Кале (Крым)

Алексей: «Город не стоит того, чтобы идти туда пешком. На джипах там не был. Единственное что впечатлило, колеи в камне. Подъём - час. Были в 9.00 когда еще не было народа и можно было спокойно припарковаться... Посещали с детьми 5, 10 и 13 лет. Виды красивые с высоты, город совсем не впечатлил».

Ян: «Нам не повезло с погодой. Был мелкий дождь и туман, поэтому со смотровых площадок ничего не увидели. Подъем от площади не очень крутой, но длинный и каменистый. В туалет рекомендую сходить внизу, так как в самом пещерного городе удобства на уровне пещерного века».

Бахчисарайский дворец и Фонтан слез

Кэтрин: «Я знала, что большинство объектов находятся на реконструкции, но не думала, что всё так печально. На мой взгляд, надо ждать окончания реставрации, а пока к осмотру открыта лишь малая часть. Плюс очень удручают виды стройки и разрухи. В общем, я о поездке не жалею, так как мы приехали на своей машине из Севастополя. Но вот покупать автобусные экскурсии я не вижу смысла. Будет лишь пустая трата времени и денег...В общем, смешанные впечатления. С одной стороны, интересно и необычно, с другой - есть ощущение, что тебе не додали впечатлений. Хотелось бы всё это увидеть после завершения реконструкции. Только вот закончится ли она когда-нибудь? Муж был здесь с коллегами лет 5 назад. Говорит, что за это время ничего не изменилось».

Фотина: «Если вы собираетесь посетить ханский дворец в Бахчисарае, то учтите, что большая часть зданий закрыта на реставрацию. Поэтому посмотреть нам удалось всего несколько помещений. Впечатление скрасил только рассказ экскурсовода. Ну, и конечно, дворец в Бахчисарае нельзя сравнить с огромными роскошными дворцами Топкапы и Долмабахче в Стамбуле».

Максим: «Место, вокруг которого можно было бы создать целую туристический аттракцион. Но к сожалению, унылый музейный экскурсовод испортил все. Классика перечитать не захотелось».

Воронцовский дворец (Крым)

Ольга: «Мы брали экскурсию в дворцовые палаты. Экскурсовод вначале кратко рассказывает об истории дворца и его жителях, а потом экскурсию ведет аудиогид, который включает для группы работник музея. Неудобно и не очень познавательно».

Владимир: «Из огромного замка показано только мизерная часть, то что показано не помогает понять и погрузиться в историю. Пришел, увидел ушел — всё».

Сочинский дендрарий

Нина: «Мои ожидания не оправдались по причине того, что территория не ухожена, много старых засохших деревьев и кустарников, нижние ветки пальм не один год, вероятно, не срезались, большие открытые пространства ничем не засажены, покос травы не произведен. Тротуарная плитка во многих местах пришла в негодность, требует замены... Вольеры с птицами и мелкими животными грязные. Кровля в них обветшала, скопилось много грязи. Животные и птицы жадно набрасываются на угощение посетителей, что свидетельствует о том, что их плохо кормят. Клумбы не вскопаны. Вода в водоемах мутная, с большим количеством разлагающейся прошлогодней листвы и грязи. В туалетах нет света. Зато плата для такого рода посещения весьма завышена. А ведь это визитная карточка города. Руководству стоило бы задуматься о поддержания нормального состояния дендрария».

Мила: «Последний раз была 5 лет назад, этой весной решила обновить впечатления и показать ребёнку. Тоска и уныние, если честно. Только цветущие сакуры и глицинии хоть как-то скрасили. Билет на канатку стоит 500 руб на взрослого в один конец. Вход в парк — 360 руб. Итого 1720 руб на 2х взрослых, дети до 7 лет бесплатно. Как бы не очень демократично за то, что вообще не изменилось никак за 30-40 лет. Единственно, начали здания и фигуры обновлять, хоть штукатурка не сыплется. Неужели при таких ценах не хватает средств на модернизацию и улучшение. Нижняя часть парка — это просто ужас, бедные уточки и черный лебедь в каком-то загоне, в маленькой лужице, грязь, вид неухоженный, кривые сараюшки. Пруд грязный, зарос тиной. Всё как было 30 лет назад (когда я попала 1й раз) - так и стоит...Нижний парк я бы просто закрыла, чтобы не позориться».

Дача Сталина (Сочи)

Юлия: «Я ожидала большего - к просмотру доступно всего несколько залов, многое поменялось со времен вождя и выглядит не так, как при его жизни. Понравился интерьер в плане потолков, паркета и прочего, что сделано из дерева».

Виталий: «Дача внешне в хорошем состоянии. Внутри много где сохранились интерьеры, но посмотреть удалось только процентов 15-20 от всех площадей (по субъективным ощущениям). Комнаты практически пустые, то есть любоваться придётся аскетизмом генсека и обитыми деревом стенами. Красиво, но фактуры эпохи явно недостаточно. Купили билеты за 350 р. Два раза натаскивались на экскурсионные группы и оба раза нам делали невежливые замечания, что мы подслушиваем. При этом группы там просто кишат и не наткнуться на них в одном помещении просто нереально..Побродите вокруг и зайдите во дворик - этого будет достаточно. Интерьеры вам скажут очень мало».

Анастасия: «Стоимость входного билета явно завышена для самостоятельного посещения пустых комнат! На билете написано экскурсия с 12-13; с 14-15 и так далее. Присоединившись к группе, были уверены, что это экскурсия. Но нам сделали замечание, что это индивидуальная экскурсия и попросили не следовать с ними! Работники музея, вы серьезно? Хоть бы постыдились делать подобные замечания! Пошла спросила на кассе-оказывается индивидуальная экскурсия стоит 1000 р! На даче практически отсутствует мебель! То есть вы ходите по пустым комнатам и смотреть там не на что! Конечно, идти в этот музей без экскурсии - это пустая трата денег!».

Справедливости ради стоит отметить, что иностранным достопримечательностям достается иногда не меньше негатива.

Руины древнего Эфеса (Турция)

Даша: «После Италии совсем не то. Но раз уже здесь, то прогуляться стоит, всё-таки одно из 7 античных чудес мира. Не нужно брать кучу дополнительных музеев, они того не стоят. Сохранился только кусок входа в библиотеку...В Греции гораздо лучше сохранены амфитеатры и коллонады. Мы проехали множество таких достопримечательностей и что в Памуккале, что в Доломбахче и тд - везде поверх билетика наклеена новая цена (на 20/30 лир выше, чем было). Понятно, что карантин сильно повлиял на всех, но как так вышло, что из всей цепочки именно Эфес вышел самый дорогой? И именно здесь менее интересно».

Памуккале и Каппадокия (Турция)

Марина: «Очень экстремальная экскурсия. Надо идти босиком по очень скользкой поверхности. При мне очень сильно упали три женщины».

Лилия: «Ездили с экскурсией с Мармариса, ехать 3 часа, не понимаю, как народ ездит с более дальних регионов по 8 часов, незачем, даже без китайцев народа очень много, спустится к нижним травертинам скользко и некомфортно, босиком, все далеко не белоснежное, хотя говорят, что все очищали, было ещё более грязное, много перекрыто и сложно расходится с встречным движением. Иераполис понравился, не хватило времени побродить, сходили только в амфитеатр, который сохранился лучше всего, ванна Клеопатры за такие деньги полнейший развод, много народа и ни о чем, не стоит. Наверное увидеть стоит, но приехали без сильных впечатлений».

Dima_shtang: «С женой не смотрели отзывы, представляли волшебное место невиданной красоты, оказался убитый в хлам грязный водоём, похожий на советский бассейн с кучей людей, неудивительно, что билеты гид продавал до приезда туда, иначе в жизни не пошёл бы, а так деньги потрачены, надо было хоть в воду залезть, залезли в воду, через пару минут мимо нас проплыли какие-то черви, сразу вышли, не советую никому, судя по другим отзывам, которые я уже после прочитал, красиво там было лет 15-20 назад».

Яна: «Будем честными, Каппадокия это только история про шары, все остальное это попутно. Немного степной ландшафт, местами горный. Бешеного восторга нет, но безусловно красиво. Ехать туда только на шары и ждать не советовала бы. Только экскурсия от местных гидов из Аланьи. Долгая ли дорога и тяжёлая поездка? Очень! Стоит ли это того, безусловно!»

Огненная гора Химера (Янарташ) (Турция)

Алена: «Кто-нибудь может объяснить причину, по которой пахнет газом, раз он весь такой природный? В бытовой газ добавляют одорант, так как он не имеет запаха, чтобы человек вовремя почувствовал утечку. Как говорится, все это дело попахивает аттракционом, не более. Но красиво, конечно».

Зета: «Не впечатлило. Тащились в гору в полной темноте. Когда наконец доползти туда, увидели костры из под земли. Не думаю, что стоило туда лезть. Хорошо, что не брала дочь, опасно...»

Пирамиды Гизы и Долина царей (Египет)

Егор: «Старайтесь не замечать толпы арабов, которые пытаются что-то вам продать, сфотографировать вас в "красивом" по их мнению месте. Будут предоставляться охраной с бейджиками "Seller". Сейчас они очень голодные и наглые. Никому не давайте свой телефон для фото, максимум туристам, иначе вымогают деньги или вообще могут с ним скрыться. Потом ничего не докажете. Из особенностей: не так давно на пирамиде случилось страшное. Кто-то пытался снять фильм эротического характера. Арабы сразу издали указ, теперь нельзя фотографироваться и снимать видео на фоне пирамид в эротических нарядах и позах по мнению египетского правительства. А это очень широкое понятие у них. Могут в полицию отвезти и просить удалить там с ваших телефонов и фотоаппаратов эти фото и видео».

Флора: «По входному билету, что вы покупаете, спуститься можно в три любые гробницы. Кроме гробницы Тутанхамона, за нее хотят больше денег, чем стоит сам билет сюда. Билет недешевый: 240 египетских фунтов. Также следует оплатить за «трансфер» на вагончике. Если желаете фотографировать с помощью фотоаппарата, это также стоит денег. Опять рядом везде крутятся прилипалы-продавцы китайского хлама. Внутри гробниц с целью сокращения времени пребывания гид не рассказывает ничего, да и не заходит. Зато у входа стоят местные, которые внутри этих узких коридоров за тобой идут вновь, не отходят ни на шаг, пытаются показать какие-то «тайные» места или изображения, естественно, за бакшиш. Откровенно говоря, это портит всю картину и просто нервирует»