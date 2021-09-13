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В Греции ввели новые ограничения для туристов

Стелла Шмель
1 час назад

Власти Греции усилили меры по борьбе с распространением коронавируса. В стране введены новые ограничение, которые касаются как туристов, так и местных жителей, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства республики Янниса Иконому.

В Греции ввели новые ограничения для туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Таким образом, с 13 сентября 2021 года по 31 марта 2022-го посещение туристами и гражданами республики заведений общественного питания, стадионов и развлекательных центров возможно лишь при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.

Для посещения спортзалов, театров, музеев и кинотеатров необходимо предоставить отрицательный тест ПЦР.

Тем временем, россиянка, отдохнувшая в Греции, раскрыла секреты комфортного путешествия.

Новости путешествий,РИА Новости,
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