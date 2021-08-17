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Россиянка раскрыла секреты комфортного отдыха в Греции

Мира Маркина
3 часа назад

Российская туристка рассказала, как бюджетно и комфортно отдохнуть в Греции. Женщина отправилась на греческий остров Родос по бюджетной путевке, заплатив 93 тысячи на двоих за 14 дней. Отзывом на поездку туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма», а отзыв опубликовали на платформе «Яндекс. Дзен».

Россиянка раскрыла секреты комфортного отдыха в Греции
Фото: DepositphotosDepositphotos

Путешественница сэкономила, забронировав проживание в апартаментах без питания. Дополнительно женщина потратила 40 тысяч рублей — что, по ее словам, оказалось в сумме дешевле, чем покупка тура «все включено».

Жилье располагалось в курортной деревне Фалираки.

«Тут фактически одна улица, но на ней есть все: небольшие кафе, рестораны, супермаркет и сувенирные лавки», — пишет женщина.

Отель россиянка назвала «идеальным вариантом бюджетного размещения», однако порекомендовала докупить прищепки, фумигатор от комаров, губку для мытья посуды, посудомоющее средство, дорожный утюг, разделочную доску, лимонную кислоту и уксус. Все это необходимо, чтобы очистить старую посуду и с комфортом жить в апартаментах. Также женщина потратилась на плату за кондиционер, аренду машины и байка.

Персонал гостиницы женщина назвала доброжелательными и отзывчивыми, отметив, что они работают «на расслабоне».

Ранее «Рамблер» делился отзывом туристки, которая рассказала о минусах отдыха на турецком курорте.

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