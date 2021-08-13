«Аналог поселков в Крыму»: туристка – о курорте Турции

У приезжающих в Турцию туристов большой популярностью пользуется поселок Чиралы в районе Кемер провинции Анталья. Россиянка побывала на курорте и рассказала, почему больше никогда туда не поедет на отдых. "Рамблер" делится историей путешественницы.

По словам туристки, оно прочитала восторженные отзывы о том, что на курорте очень тихо и спокойно. Однако ей там не понравилось.

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"Приехала сюда, вняв восторгам и очень пожалела", - сказала россиянка.

Жилье в поселке очень дорогое. За ночь туристка заплатила 11 тысяч рублей. При этом на отдыхе в Испании жилье обошлось ей в шесть тысяч рублей.

"Перед этим жили в Олюденизе, там жилье было дешевле и ничуть не хуже", - добавила туристка.

Своим ходом добираться до курорта очень неудобно, а ближайший город, Кемер, находится в 40 километрах.

Россиянка также пожаловалась на пляжи. Вход для детей неудобный, а из-за больших волн плавать в море невозможно:

"Пляж протяженный, но песок серый, много камней. В середине августа, в самый сезон, без конца ураганный ветер и море с огромными волнами. Да, малолюдно на пляже, но это вполне объяснимо, так как в посёлке делать абсолютно нечего: одна улица с тремя совковыми магазинами и ресторанами скорее для местных".

Кроме того, на курорте есть проблемы с едой. Детей кормить в ресторанах нечем, а апартаменты, чтобы готовить самостоятельно, там не сдают:

"Есть рестораны от отелей рядом с пляжем, но самый большой минус, - они вдоль пыльной дороги, по которой без конца ездят машины. Точно также раздражает дорога на пляж по пыльной дороге, где бы вы ни жили, все равно по ней придется идти. Еда не такая вкусная после Олюдениза, порции меньше".

Как резюмировала путешественница, Чиралы больше похожи на поселки в Крыму, чем на турецкий курорт: