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Отдыхающих в палатках туристов напугало нападение медведей

Стелла Шмель
2 часа назад

Туристы, которые останавливаются в палаточных городках неподалеку от Сочи, сильно напуганы. Причиной страха стало нашествие диких медведей. В поисках еды звери выходят из леса и разрывают в клочья палатки отдыхающих.

Стало известно, что в одном кемпинге ситуация накалилась настолько, что от трагедии туристов уберегло лишь то, что они смогли вовремя покинуть лагерь.

Любителям палаточного отдыха следует быть начеку, сейчас животные активно запасаются жиром перед зимней спячкой.

А поклонники лесных походов могут в любой момент столкнуться с медведем, поэтому следует знать, как в такой ситуации спасти себя и попутчиков.

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