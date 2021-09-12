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Пенсионеров предостерегли от поездок в пять городов Европы

Мария Иглина
2 часа назад

В Европе есть пять городов, которые вряд ли подойдут для российских пенсионеров. Все дело в культуре, менталитете и традициях этих мест. Об этом сообщают "Невские новости".

Пенсионеров предостерегли от поездок в пять городов Европы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в Капруне, который находится в Верхней Австрии функционирует и дорогостоящий спа-комплекс Tauern Spa. Согласно правилам, вход возможен лишь в обнаженном виде, так как европейцы не обращают внимания на наготу.

Также в рейтинг нежелательных городов для пенсионеров вошла Ибица. Этот испанский город известен своими развлечениями для молодых людей, а пожилые могут почувствовать себя там некомфортно.

В Брюсселе довольно много мигрантов, которые нередко прибегают к ограблениям, в Сиджесе, недалеко от Барселоны, россиян может отпугнуть большое количество людей с нетрадиционной ориентацией, а в итальянском торговом порте Таранто довольно влажный климат вкупе с ветреностью может стать серьезным аргументом, чтобы не ехать туда.

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