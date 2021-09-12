Куда россияне поедут на новогодние праздники

Лидирующими направлениями для россиян на новогодние праздники стали Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости .

"Лидером продаж на новогодние праздники к настоящему моменту стали российские курорты - 41% туристов Level.Travel. При этом средний чек на новогодние туры по России составляет сейчас всего 28 тысяч рублей, что уже скоро станет сопоставимо с ценой авиабилетов",

Вместе с направлениями меняется также и время отправления в путешествие. Гендиректор "Дельфина" подчеркнул, что в большинстве случаев туристы выбирают короткие поездки на 3-4 дня и зачастую это туры не на сам Новый год, а со 2-3 января.