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Куда россияне поедут на новогодние праздники

Катерина Саломе
33 минуты назад

Лидирующими направлениями для россиян на новогодние праздники стали Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

Куда россияне поедут на новогодние праздники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Лидером продаж на новогодние праздники к настоящему моменту стали российские курорты - 41% туристов Level.Travel. При этом средний чек на новогодние туры по России составляет сейчас всего 28 тысяч рублей, что уже скоро станет сопоставимо с ценой авиабилетов",

- заявили в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel.

Вместе с направлениями меняется также и время отправления в путешествие. Гендиректор "Дельфина" подчеркнул, что в большинстве случаев туристы выбирают короткие поездки на 3-4 дня и зачастую это туры не на сам Новый год, а со 2-3 января.

Ранее аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха у моря осенью.

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