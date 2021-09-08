Названы самые дешевые страны для отдыха у моря осенью

Аналитики назвали самые бюджетные направления для отдыха у моря осенью. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Сообщается, что бюджетные всего выйдет отдых в Турции. Самый дешевый тур на сентябрь на двоих можно купить за 52 тысячи на неделю. В стоимость путевки входит перелет, проживание в отеле с четырьмя звездами и питание по системе "все включено". Если вы планируете отдохнуть. пятизвездочном отеле, то он обойдется чуть дороже — в 59 тысяч рублей.

На курортах Египта в сентябре можно отдохнуть за 60,3 тысячи рублей. Столько вы заплатите за отель с тремя звездами и питанием по системе "полупансион", в него включены завтраки и ужины. Гостиницы с более высокой категорией и питанием "все включено" обойдутся в 68 тысяч за двоих и выше.

Самым дорогим направлением аналитики назвали Кипр. За путешествие на двоих придется заплатить 60-63 тысячи рублей. В стоимость тура войдет перелет, проживание в трехзвзедочном отеле и завтраки.