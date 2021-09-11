Российская звезда рассказала об отдыхе в Крыму

«Все тот же неповторимый колорит, ароматы чебуреков, жареной барабульки и крымских помидоров. Радует огромное количество отдыхающих, даже сейчас, когда уже начались уроки в школах и вузах, но есть легкое ощущение, что время здесь остановилось», — рассказала певица в своем Instagram-аккаунте.