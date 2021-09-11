Российская звезда рассказала об отдыхе в Крыму

38-летняя певица Юлия Ковальчук, экс-солистка поп-группы «Блестящие», рассказала, что очень давно не была в Крыму, но в этом году ей удалось это сделать.
Звезда считает, что крымские курорты не сильно изменились за последние 10 лет:
«Все тот же неповторимый колорит, ароматы чебуреков, жареной барабульки и крымских помидоров. Радует огромное количество отдыхающих, даже сейчас, когда уже начались уроки в школах и вузах, но есть легкое ощущение, что время здесь остановилось», — рассказала певица в своем Instagram-аккаунте.
Россияне стали делиться своими комментариями под публикацией Ковальчук:
"Прекрасное место! Обожаю Крым! Его невозможно не любить! Это место, где ощущаешь свободу от всего земного!";
"Крым сейчас - это место контрастов, это правда. Но возврат в прошлое обеспечен";
"Ничего нет там интересного в Судаке,одна пыль и холодное море";
"Ну да, СССР тут везде. Многим ностальгирующим-это по душе,но все понимают панибратство и фамильярность. Зато природа-красота!";
"Обожаю Судак! Уже несколько лет раз в год там отдыхаем и радуемся".
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что в Крыму появится новый курортный город.