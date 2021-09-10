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В Крыму появится новый курортный город

Даша Краснова
2 часа назад

Власти Крыма хотят построить новый курортный город на побережье Черного моря. Об этом заявил вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов в передаче "На крючке".

В Крыму появится новый курортный город
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина и главы республики рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор", - сказал Кабанов.

Город планируют построить на западном берегу Крыма, но подробности проекта пока остаются в тайне. Известно лишь то, что город будет построен по современным канонам.

"Не хочу забегать вперед, раскрывать, что это за проект", - сказал Кабанов.

Власти Крыма планируют в ближайшее время обратиться в федеральный центр за выделением транша на строительство первых трех яхтенных марин.

"Севастополь делает Балаклаву, у нас шесть яхтенных марин и еще порядка 24 портопунктов. Если мы все это реализуем, то, наверное, к 2027-2030 году Крым может стать Меккой яхтенного туризма, у нас все задатки для этого есть", - добавил Кабанов.

При этом далеко не крымчане рады обилию туристов.

Новости путешествий,Евгений Кабанов,Марат Хуснуллин,
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