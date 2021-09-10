В Крыму появится новый курортный город

"Сейчас под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина и главы республики рассматриваем и в ближайшее время, наверное, презентуем появление нового города в Крыму. С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство и что берет на себя инвестор", - сказал Кабанов.