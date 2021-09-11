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Роспотребнадзор оценил заразность ковидом на российских курортах

Диана Товсепова
1 час назад

На российский курортах количество зараженных COVID-19 остается большим. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время пресс-конференции в Крыму, сообщил ТАСС.

Роспотребнадзор оценил заразность ковидом на курортах РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Достаточно много, к сожалению», – ответила Попова на вопрос о количестве зараженных.

При этом пока Роспотребнадзор не видит оснований для отмены масочного режима в стране. Это случится тогда, когда инфекция перестанет распространяться. Напомним, масочный режим ввели в октябре 2020-го.

Ранее "Рамблер" сообщал о ситуации с коронавирусом в Турции.

Новости путешествий,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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