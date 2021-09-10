Что происходит с коронавирусом в Турции

Одно из самых популярных направлений для отдыха в период пандемии у россиян — Турция. "Рамблер" разбирался, как обстоят дела с коронавирусом на любимом курорте российских туристов.

Согласно статистике, "цифры" по стране только растут. Растет и количество инфицированных, и число умерших от COVID-19.

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По состоянию на 10 сентября статистика неутешительная.

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Где безопасно

Россиянам перечислили самые безопасные турецкие курорты в период пандемии COVID-19. Об этом сообщила газета Turizmguncel со ссылкой на исследование министерства здравоохранения республики.

Исходя из предоставленных данных, стало известно, что наименьшее число случаев инфицирования зафиксировано в провинции Мугла. Там на 100 тысяч человек приходится около 39 зараженных. На втором месте по безопасности оказалась Анталия (39,52). А закрыл тройку лидеров Измир (43,30).

Тем временем Анкара оказалась лидером в списке самых небезопасных для отдыха регионов. Так, 20 августа на 100 тысяч человек там приходилось 176,38 случая заражения, а 27 августа — уже 194,96.

Ранее в Турции зафиксировали два случая "мю"-штамма коронавируса. Вместе с этим в СМИ появились сообщения о том, что это может повлиять на туристическую активность и завершение сезона раньше срока.

Закроется ли сезон

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар отреагировал на информацию о том, что туристический сезон в Турции закончится раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Мехмет Самсар заявил, что данная информация не соответствует действительности. Отели в туристических центрах останутся открытыми.

"Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности"