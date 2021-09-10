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Перечислены города России с самым грязным воздухом

Мария Иглина
45 минут назад

В 2020 году самый грязный воздух в России нашли в шести городах Иркутской области и в трех городах Красноярского края. Об этом говорится в докладе Минприроды "О состоянии и об охране окружающей среды РФ", передает РИА Новости.

Перечислены города России с самым грязным воздухом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди городов Иркутской области в рейтинг вошли Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. Из Красноярского края в списке оказались Канск, Минусинск и Норильск. Негативную оценку также получил воздух в столице Республики Тыва Кызыле, Селенгинске и Улан-Удэ в Бурятии, а также Чите и Южно-Сахалинске.

А городом с самым грязным воздухом, где влажные выпадения сульфитной серы в два раза превысили критическое значение нагрузки, оказался Норильск.

В документе также говорится о самых грязных реках страны. В 2020 году ими стали Волга и Обь, где зафиксировали высокий уровень загрязнений.

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