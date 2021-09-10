Черногория ужесточила правила въезда привитым туристам

С 14 сентября иностранные туристы смогут въехать в Черногорию без обязательной сдачи ПЦР-теста только при прохождении полного курса прививок. Об этом появилась информация на сайте правительства страны.

Теперь для посещения популярной европейской страны необходимо либо привиться двумя компонентами вакцины, либо однокомпонентным препаратом. При этом с момента завершения курса должно пройти минимум 14 дней.

При этом правительство решило не вводить строгих ограничительных мер, а довериться иммунизации населения.