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Черногория ужесточила правила въезда привитым туристам

Мария Иглина
36 минут назад

С 14 сентября иностранные туристы смогут въехать в Черногорию без обязательной сдачи ПЦР-теста только при прохождении полного курса прививок. Об этом появилась информация на сайте правительства страны.

Черногория ужесточила правила въезда привитым туристам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Теперь для посещения популярной европейской страны необходимо либо привиться двумя компонентами вакцины, либо однокомпонентным препаратом. При этом с момента завершения курса должно пройти минимум 14 дней.

При этом правительство решило не вводить строгих ограничительных мер, а довериться иммунизации населения.

А власти Турции изменили правила въезда для детей.

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