Власти Турции изменили правила въезда для детей

У нескольких туроператоров обновилась информация по возрасту детей, которым необходимо предъявлять ПЦР-тесты при въезде в Турцию.
Раньше результаты тестов на коронавирус спрашивали у всех путешественников от шести лет, но сейчас требования смягчились. Теперь детям до 12 лет никаких анализов сдавать не нужно. Об этом сообщили представители TEZ TOUR, Библио-Глобуса, «Пегас Туристик».
«По данным принимающего офиса TEZ TOUR Турция, подкрепленным информацией от Международной ассоциации воздушного транспорта, с 6 сентября изменились правила въезда граждан РФ, не достигших возраста 12 лет, в Турцию. В период до 30 сентября им будет разрешен въезд в страну без предъявления результатов ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или антиген-теста», – подтвердили порталу TourDom.ru в компании TEZ TOUR.
До этого Куба изменила правила въезда для россиян.