Власти Турции изменили правила въезда для детей

Раньше результаты тестов на коронавирус спрашивали у всех путешественников от шести лет, но сейчас требования смягчились. Теперь детям до 12 лет никаких анализов сдавать не нужно. Об этом сообщили представители TEZ TOUR, Библио-Глобуса, «Пегас Туристик».