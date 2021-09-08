Куба изменила правила въезда для россиян

С 8 сентября для иностранных туристов изменятся правила въезда на Кубу. Об этом сообщает туроператор ANEX Tour.

Путешественники обязаны предоставить ПЦР-тест, сделанный не более, чем за 72 часа до вылета. Повторное экспресс-тестирование туристов будут проводить не в аэропорте, а в месте размещения туриста. В случае положительного теста будут брать повторный мазок. Если и второй тест покажет наличие коронавируса, то путешественника ждет самоизоляция.