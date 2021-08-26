Маврикий упрощает правила въезда

С 1 сентября на острове Маврикий будут упрощены правила въезда для иностранных туристов.

По прибытию путешественники будет обязаны пробыть в в специальном отеле-участнике программы "курортный пузырь" семь дней.

Раньше туристы были обязаны провести там две недели. При этом обязательным условием была и осталась вакцинация.

Привитые туристы смогут спокойно пользоваться всеми услугами, которые доступны в отеле-обсерваторе - пляж, бассейн. По прошествии семи дней туристы смогут спокойно перемещаться по всему острову.