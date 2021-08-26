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Маврикий упрощает правила въезда

Стелла Шмель
25 минут назад

С 1 сентября на острове Маврикий будут упрощены правила въезда для иностранных туристов.

Маврикий упрощает правила въезда
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По прибытию путешественники будет обязаны пробыть в в специальном отеле-участнике программы "курортный пузырь" семь дней.

Раньше туристы были обязаны провести там две недели. При этом обязательным условием была и осталась вакцинация.

Привитые туристы смогут спокойно пользоваться всеми услугами, которые доступны в отеле-обсерваторе - пляж, бассейн. По прошествии семи дней туристы смогут спокойно перемещаться по всему острову.

Ранее "Рамблер" писал, что отели Красной поляны радикально снижают цены.

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