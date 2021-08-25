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Отели Красной поляны радикально снижают цены

Мария Каткова
1 час назад

Отели на курорте Красная поляна вынуждены радикально снижать цены на размещение. Жить в гостинице оказалось дешевле, чем снимать квартиру. Об этом сообщает Tourdom со ссылкой на эксперта по гастрономическому туризму Андрея Шишкина.

Отели Красной поляны радикально снижают цены
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он обратил внимание на то, что номер в пятизвездочном отеле с видом на горы стоит дешевле, чем арендная квартира в районе похуже. Разница в цене составила полторы тысячи рублей.

"В отеле к твоим услугам будут круглосуточно администраторы на ресепшен, портье, горничные, бары и рестораны, охрана и еще много персонала, работа которого не видна, но ведётся круглосуточно.

В квартире тебе передадут ключ во время заезда и заберут его при выезде. От квартиры в панельной пятиэтажке. И всё! Весь сервис", — описал Шишкин отличия сервиса.

Он также назвал причину такого снижения цен в Красной поляне. Все это происходит из-за того, что для заселения в отель у туриста будут требовать справку о вакцинации, а для квартиры она не нужна.

Ранее "Рамблер" сообщал, что явившаяся в бикини в магазин туристка возмутила жителей Сочи.

Новости путешествий,Андрей Шишкин,
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