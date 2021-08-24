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Явившаяся в бикини в магазин туристка возмутила жителей Сочи

Катерина Саломе
1 час назад

Российская туристка пришла в продуктовый магазин в Лазаревском районе города Сочи в бикини. Такое поведение крайне возмутило местных жителей. Соответствующее фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте @live.sochi.

Явившаяся в бикини в магазин туристка возмутила жителей Сочи
Фото: 

На снимках запечатлена женщина с мокрыми волосами и в раздельном черном купальнике. Она не спеша ходит по супермаркету и совершает покупки, даже не пытаясь прикрыть свое полуголое тело.

«Мужчины в мокрых плавках в магазинах, дамы в лифчике и стрингах — такова действительность черноморских городов в период курортного сезона»,

— гласит надпись под постом.

@live.sochi

Большинство юзеров поспешили выразить свое недовольство. «Таких за дверь выставлять надо», «Стыд и срам. Наши дети смотрят на это безобразие», — не скрывали своего гнева подписчики. Но нашлись и те, кто вступился за полуобнаженную женщину.

«Люди отдыхать приехали, отстаньте от них»,

— высказался фолловер.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Сочи хотят запретить отели ниже трех звезд у моря.

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