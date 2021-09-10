Таиланд откроет для туристов несколько курортных регионов

С 1 октября власти Таиланда планируют открыть для иностранных туристов еще несколько курортных регионов — среди них Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай. Об этом сообщает "Интерфакс".

Перед путешествием необходимо получить сертификат о въезде и оформить страховку. Она должна включать в себя лечение от коронавирусной инфекции и покрытие расходов не менее чем на 100 тысяч долларов (примерно 7,2 миллиона рублей).

Также туристы обязаны показать результаты ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Отмечается, что путешественники должны сдать еще три теста во время пребывания в Таиланде независимо от продолжительности отдыха.