Куба отменит все ограничения для въезда туристов из РФ

Для въезда россиянам на Кубу не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус, сдавать тест на антигены и показывать сертификат о вакцинации. Об этом сообщают "Известия".

Отмена ограничений связана со снижением заболеваемости в России.

"Мы видим, что заболеваемость коронавирусом в России активно снижается. В последние два месяца у россиян практически перестали выявлять COVID-19 после прилета: лишь изредка ПЦР-тесты одного-двух человек с рейса были положительными. И заболевшие очень быстро восстанавливались", - сообщил источник.

Источник отметил, что сейчас для въезда в страну туристам из России больше не нужно сдавать два ПЦР теста.