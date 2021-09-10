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Эксперты назвали способы, как снизить стресс в путешествиях

Даша Краснова
1 час назад

Эксперты поделились советами, как снизить стресс в путешествиях. По их мнению, избавиться от лишних переживаний поможет тщательное планирование поездки. Об этом сообщает Travel Daily News.

Эксперты назвали способы, как снизить стресс в путешествиях
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристам советуют заранее выбрать направление, маршрут и отель, определиться с транспортным средством и собрать необходимую одежду по погоде.

Важно правильно и заранее упаковать вещи, так они займут меньше места. Не стоит брать слишком много вещей. Эксперты рекомендуют планировать наряды заранее, и выбрать только то, что точно пригодится.

Также эксперты предлагают заранее бронировать отели и транспорт. Сайты по бронированию могут предложить скидку тем, кто оплачивает номер за определенный промежуток времени, или, к примеру, пакет «номер плюс перелет».

Отдавайте предпочтение прямым рейсам и избегайте длительного ожидания при пересадках, чтобы избежать контакта с большим количеством незнакомцев. И не забывайте изучить правила въезда в страну, касательно вопросов ограничений и ПЦР-теста.

Стоит позаботиться о страховке, чтобы защититься от непредвиденных медицинских расходов, потери багажа или документов.

До этого мы рассказывали, как спланировать свой отпуск так, чтобы отдыхать чаще.

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