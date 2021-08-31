Как грамотно спланировать отпуск, чтобы отдыхать чаще

В начале года отпуск кажется бесконечным, а когда две недели отгулял, то заветные дни отдыха буквально исчезают на глазах. "Рамблер" выяснил, как планировать отпуск так, чтобы отдыхать чаще.

Считайте дни

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Отпуск исчисляется в календарных днях. И если их правильно считать, то стандартные 28 дней могут увеличиться. Один раз в год вы должны взять отпуск в 14 дней, но остальными двумя неделями можете распоряжаться по своему желанию.

Например, совместить отпуск и длинные выходные (и это не только майские праздники, но и 8 марта или 23 февраля).

В этом случае вы пишете заявление на отпуск с понедельника по четверг (или любые другие дни) и это законно. Таким образом вашем 28-дневном отпуске может спокойно появиться пятая неделя.

Продлевайте выходные

Выгорание на работе — одна из самых распространенных проблем жителей городов. Поэтому многие психологи советуют продлевать время отдыха при любых обстоятельствах, гулять и заниматься своими делами.

Вы спокойно можете взять отпуск на два или три дня, например, с понедельника по среду. Пяти дней вполне достаточно для небольшой перезагрузки, изучения нового европейского города или отдыха в загородном доме.

Откройте шенгенскую визу

Чтобы иметь возможность слетать на пару дней в Европу, необходимо иметь не только деньги, но и открытую шенгенскую визу. Сейчас ее можно получить, если слетать в Грецию. Открытая виза как раз позволит вам совершить небольшое путешествие в Ригу или Таллин, когда откроют границы. Если вам не хочется совершать перелет, рассмотрите вариант путешествия на ночном поезде.

Кстати, этот пункт касается не только поездок в Европу. Зачастую более дешевые рейсы в отдаленные точки, например, Куба, Мексика или Америка предполагают пересадку в Европе. И иногда за время этой пересадки вы вполне можете успеть изучить город.

Сочетайте планирование и спонтанность

Длительные поездки, старайтесь планировать заранее. Это касается и подбора билетов, и бронирования гостиниц. Поездки на выходные планируйте по мере того, как поймаете нужные билеты.