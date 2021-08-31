Как грамотно спланировать отпуск, чтобы отдыхать чаще

В начале года отпуск кажется бесконечным, а когда две недели отгулял, то заветные дни отдыха буквально исчезают на глазах. "Рамблер" выяснил, как планировать отпуск так, чтобы отдыхать чаще.
Отпуск исчисляется в календарных днях. И если их правильно считать, то стандартные 28 дней могут увеличиться. Один раз в год вы должны взять отпуск в 14 дней, но остальными двумя неделями можете распоряжаться по своему желанию.
Например, совместить отпуск и длинные выходные (и это не только майские праздники, но и 8 марта или 23 февраля).
В этом случае вы пишете заявление на отпуск с понедельника по четверг (или любые другие дни) и это законно. Таким образом вашем 28-дневном отпуске может спокойно появиться пятая неделя.
Выгорание на работе — одна из самых распространенных проблем жителей городов. Поэтому многие психологи советуют продлевать время отдыха при любых обстоятельствах, гулять и заниматься своими делами.
Вы спокойно можете взять отпуск на два или три дня, например, с понедельника по среду. Пяти дней вполне достаточно для небольшой перезагрузки, изучения нового европейского города или отдыха в загородном доме.
Чтобы иметь возможность слетать на пару дней в Европу, необходимо иметь не только деньги, но и открытую шенгенскую визу. Сейчас ее можно получить, если слетать в Грецию. Открытая виза как раз позволит вам совершить небольшое путешествие в Ригу или Таллин, когда откроют границы. Если вам не хочется совершать перелет, рассмотрите вариант путешествия на ночном поезде.
Кстати, этот пункт касается не только поездок в Европу. Зачастую более дешевые рейсы в отдаленные точки, например, Куба, Мексика или Америка предполагают пересадку в Европе. И иногда за время этой пересадки вы вполне можете успеть изучить город.
Длительные поездки, старайтесь планировать заранее. Это касается и подбора билетов, и бронирования гостиниц. Поездки на выходные планируйте по мере того, как поймаете нужные билеты.
Спонтанность помогает тем, кто постоянно следит за изменением цен на билеты. Увидели хорошее предложение и сразу купили горячую путевку. Но не всем спонтанность дается так просто, поэтому этот навык полезно развивать.