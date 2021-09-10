Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира

Бортпроводницы объяснили, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет. Об этом сообщает The Sun.
По словам Кэт Камалани, дело — не только в дружелюбии.
"Когда вы садитесь в самолет — видите наше улыбающееся лицо. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем ABP (трудоспособных людей), которые нам помогут в экстренных случаях", — рассказала она.
Другая стюардесса, проработавшая стюардессой 12 лет, добавила:
"Приветствуя пассажиров у дверей и проверяя их посадочные талоны, я быстро оцениваю, насколько хорошо они себя чувствуют, выглядят ли здоровыми и в какой физической форме находятся".
Она также часто разговаривает с пассажирами во время полета, чтобы еще раз убедиться, что они в состоянии помочь в чрезвычайной ситуации.
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