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Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира

Даша Краснова
1 час назад

Бортпроводницы объяснили, зачем встречают каждого пассажира при посадке в самолет. Об этом сообщает The Sun.

Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Кэт Камалани, дело — не только в дружелюбии.

"Когда вы садитесь в самолет — видите наше улыбающееся лицо. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем ABP (трудоспособных людей), которые нам помогут в экстренных случаях", — рассказала она.

Другая стюардесса, проработавшая стюардессой 12 лет, добавила:

"Приветствуя пассажиров у дверей и проверяя их посадочные талоны, я быстро оцениваю, насколько хорошо они себя чувствуют, выглядят ли здоровыми и в какой физической форме находятся".

Она также часто разговаривает с пассажирами во время полета, чтобы еще раз убедиться, что они в состоянии помочь в чрезвычайной ситуации.

Ранее мы рассказывали про другие эффективные лайфхаки стюардесс.

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