Туристы притворяются бездомными, чтобы не платить за жилье

В британском городе Торки туристы притворяются бездомными, чтобы не платить за дорогое жилье.

Фото: @lentadna @lentadna

Из-за высоких цен отдыхающие под видом бездомных разбивают палатки прямо на центральной набережной. Там же туристы готовят еду и пользуются общественными туалетами.

Власти города недовольны ситуацией, так как путешественники вытеснили настоящих бездомных и бесплатно отдыхают за счет налогоплательщиков.

Город Торки расположен на южном побережье Англии в графстве Девон.