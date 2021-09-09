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Туристы в Англии притворяются бездомными, чтобы не платить за жилье

Мира Маркина
2 часа назад

В британском городе Торки туристы притворяются бездомными, чтобы не платить за дорогое жилье.

Туристы притворяются бездомными, чтобы не платить за жилье
Фото: @lentadna@lentadna

Из-за высоких цен отдыхающие под видом бездомных разбивают палатки прямо на центральной набережной. Там же туристы готовят еду и пользуются общественными туалетами.

Власти города недовольны ситуацией, так как путешественники вытеснили настоящих бездомных и бесплатно отдыхают за счет налогоплательщиков.

Город Торки расположен на южном побережье Англии в графстве Девон.

Пока одни экономят на отдыхе, другие тратят все что осталось. Так, многодетная мать растратила детское пособие на отдых в Сочи.

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