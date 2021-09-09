Туристы притворяются бездомными, чтобы не платить за жилье

В британском городе Торки туристы притворяются бездомными, чтобы не платить за дорогое жилье.
Из-за высоких цен отдыхающие под видом бездомных разбивают палатки прямо на центральной набережной. Там же туристы готовят еду и пользуются общественными туалетами.
Власти города недовольны ситуацией, так как путешественники вытеснили настоящих бездомных и бесплатно отдыхают за счет налогоплательщиков.
Город Торки расположен на южном побережье Англии в графстве Девон.
Пока одни экономят на отдыхе, другие тратят все что осталось. Так, многодетная мать растратила детское пособие на отдых в Сочи.