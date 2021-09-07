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Многодетная мать растратила детское пособие на отдых в Сочи

Катерина Саломе
1 час назад

Многодетная мать из Татарстана, получив пособие для подготовки детей к школе, потратила все деньги на поездку в Сочи. Об этом сообщает РИА ФАН.

Многодетная мать растратила детское пособие на отдых в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что женщина получила от государства сумму в 60 тысяч рублей. Средства были выплачены на покупку школьных принадлежностей и лекарств для ребенка-инвалида. Но россиянка предпочла потратить эти деньги на себя, оставив детей и уехав на юг.

Узнав о случившемся, родственники женщины заявили в полицию. Теперь туристку разыскивают судебные приставы.

Недавно в одном из сочинских ресторанов выступал рэпер Гуф. После этого заведение закрыли по требованию Роспотребнадзора.

Новости путешествий,Гуф,Роспотребнадзор,
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