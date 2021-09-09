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Власти Кубы предложили увеличить число рейсов с Россией

Анна Шутова
2 часа назад

Власти Кубы предложили увеличить число рейсов с Россией после снятия коронавирусных ограничений. Об этом сообщили на сайте Росавиации.

Власти Кубы предложили увеличить число рейсов с Россией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

8 сентября состоялась встреча первого заместителя Министра туризма Республики Куба Марии дель Кармен Орельяна Альварадо с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Георгием Бахаревым.

«Госпожа Мария дель Кармен Орельяна Альварадо проинформировала об эпидемиологической ситуации на Кубе и мерах, предпринимаемых кубинской стороной для создания безопасного пребывания в республике туристов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничения на въезд российский туристов на Кубу планируют снять в ноябре.

А вот с въездом в Турцию у путешественников возникли проблемы. Стало известно, что привитых "Спутником Лайт" не пускают на рейсы.

Новости путешествий,Росавиация,
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