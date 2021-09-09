Власти Кубы предложили увеличить число рейсов с Россией после снятия коронавирусных ограничений. Об этом сообщили на сайте Росавиации.

8 сентября состоялась встреча первого заместителя Министра туризма Республики Куба Марии дель Кармен Орельяна Альварадо с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Георгием Бахаревым.

«Госпожа Мария дель Кармен Орельяна Альварадо проинформировала об эпидемиологической ситуации на Кубе и мерах, предпринимаемых кубинской стороной для создания безопасного пребывания в республике туристов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ограничения на въезд российский туристов на Кубу планируют снять в ноябре.