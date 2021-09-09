Привитых "Спутником Лайт" не пускают в Турцию

"Нашим туристам, летевшим из Махачкалы в Стамбул 6 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines не разрешила пройти в самолет с сертификатом "Спутник Лайт". И они были не одни такие. С документами у них было все в порядке: на английском языке, сроки более 14 дней. Представитель авиакомпании ссылался на какое-то новое постановление от 3 сентября 2021 года, что однокомпонентная вакцина может быть только Jonson & Jonson",