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Вакцинированных "Спутником Лайт" не пускают на рейсы в Турцию

Мира Маркина
35 минут назад

Турагенты рассказали, что вакцинированных "Спутником Лайт" туристов не пускают на рейсы в Турцию. Об этом сообщает TourDom.ru.

Привитых "Спутником Лайт" не пускают в Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянам пришлось в срочном порядке сдавать ПЦР-тест перед вылетом:

"Нашим туристам, летевшим из Махачкалы в Стамбул 6 сентября, авиакомпания Pegasus Airlines не разрешила пройти в самолет с сертификатом "Спутник Лайт". И они были не одни такие. С документами у них было все в порядке: на английском языке, сроки более 14 дней. Представитель авиакомпании ссылался на какое-то новое постановление от 3 сентября 2021 года, что однокомпонентная вакцина может быть только Jonson & Jonson",

– сообщила директор турагентства "Слетать.ру" из Махачкалы Альбина Мирзоева.

Туристов из Москвы, которые планировали полететь в Даламан, тоже не пустили на рейс:

"Моих клиентов-пенсионеров, которые первый раз отправились на отдых в Турцию, развернули на стойке регистрации на рейс авиакомпании Nordwind. Сказали, что сертификат о вакцинации “Спутником Лайт” не подходит. Раньше мои туристы летали и никаких проблем не было",

– рассказала турагент Ирина С.

Из однокомпонентных вакцин принимается только препарат Jonson & Jonson. В остальных случаях туристу необходимо сделать ПЦР-тест за 72 часа до вылета или экспресс-тест на антиген за 48 часов.

Согласно опубликованным Министерством внутренних дел Турции правилам, въезжающие в страну, в том числе из России, могут предоставить сертификат спустя 14 дней после введения второй дозы препарата. Об однокомпонентных вакцинах в документе не говорится.

Ранее посол Турции прокомментировал закрытие турсезона.

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