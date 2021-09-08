Посол Турции прокомментировал закрытие турсезона

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар отреагировал на информацию о том, что туристический сезон в Турции закончится раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Мехмет Самсар заявил, что данная информация не соответствует действительности. Отели в туристических центрах останутся открытыми.

"Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности"

Он также добавил, что Турция готова принимать гостей из России, которые приезжают в страну в теплый туристический сезон.

Ранее в Турции зафиксировали два случая "мю"-штамма коронавируса. Вместе с этим в СМИ появились сообщения о том, что это может повлиять на туристическую активность и завершение сезона раньше срока.