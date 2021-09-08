Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Посол Турции прокомментировал закрытие турсезона

Мария Каткова
3 часа назад

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар отреагировал на информацию о том, что туристический сезон в Турции закончится раньше. Об этом сообщает РИА Новости.

Мехмет Самсар заявил, что данная информация не соответствует действительности. Отели в туристических центрах останутся открытыми.

"Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности"

Он также добавил, что Турция готова принимать гостей из России, которые приезжают в страну в теплый туристический сезон.

Ранее в Турции зафиксировали два случая "мю"-штамма коронавируса. Вместе с этим в СМИ появились сообщения о том, что это может повлиять на туристическую активность и завершение сезона раньше срока.

При этом, как заметили эксперты, цены на билеты в Турцию в бархатный сезон продолжают расти.

Новости путешествий,Видео,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители