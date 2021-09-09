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21 тысяча: россиянам предложили дешевые билеты в Дубай

Анна Шутова
33 минуты назад

Российским туристам предложили бюджетные авиабилеты в ОАЭ. Об этом пишет Tourdom.ru.

21 тысяча: россиянам предложили дешевые билеты в Дубай
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Самые дешевые билеты на рейс из Москвы в Дубай с вылетом 18-25 сентября и обратно стоят 21 тысячу рублей. В это сумму включена ручная кладь и багаж весом до 23 килограммов. Перевозку осуществляет авиакомпания Gulf Air с пересадкой в аэропорту Манамы.

Также есть бюджетные варианты из Москвы в ОАЭ и обратно у авиакомпании "Уральские авиалинии". Прямой рейс туда и обратно с багажом до десяти килограммов обойдется пассажиру в 23 тысячи рублей.

"Аэрофлот", выполняющий ежедневный рейсы в ОАЭ, предлагает билеты за 38 тысяч рублей с ручной кладью. Оформить багаж можно за 7900 рублей.

Ранее аналитики назвали самые дешевые страны для отдыха у моря осенью.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Аэрофлот,
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