21 тысяча: россиянам предложили дешевые билеты в Дубай

Российским туристам предложили бюджетные авиабилеты в ОАЭ. Об этом пишет Tourdom.ru.

Самые дешевые билеты на рейс из Москвы в Дубай с вылетом 18-25 сентября и обратно стоят 21 тысячу рублей. В это сумму включена ручная кладь и багаж весом до 23 килограммов. Перевозку осуществляет авиакомпания Gulf Air с пересадкой в аэропорту Манамы.

Также есть бюджетные варианты из Москвы в ОАЭ и обратно у авиакомпании "Уральские авиалинии". Прямой рейс туда и обратно с багажом до десяти килограммов обойдется пассажиру в 23 тысячи рублей.