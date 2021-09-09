Назван способ выявить скрытые камеры в номере отеля

Блогер Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins) рассказал, как выявить скрытые камеры наблюдения в отельных номерах и апартаментах для туристов. Способы найти записывающие устройства он назвал в своем TikTok-аккаунте.

Камера может быть спрятана в датчике пожарной сигнализации или в будильнике. Шпионские камеры слежения бывают очень маленькими и могут помещаться в розетку или USB-провод.

«Чтобы ее обнаружить, достаточно включить фонарик — линза камеры будет отражать синий свет», — рассказал блогер.