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Назван способ выявить скрытые камеры в номере отеля

Мира Маркина
1 час назад

Блогер Маркус Хатчинс (Marcus Hutchins) рассказал, как выявить скрытые камеры наблюдения в отельных номерах и апартаментах для туристов. Способы найти записывающие устройства он назвал в своем TikTok-аккаунте.

Назван способ выявить скрытые камеры в номере отеля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Камера может быть спрятана в датчике пожарной сигнализации или в будильнике. Шпионские камеры слежения бывают очень маленькими и могут помещаться в розетку или USB-провод.

«Чтобы ее обнаружить, достаточно включить фонарик — линза камеры будет отражать синий свет», — рассказал блогер.

Еще один способ — использовать специальный датчик для обнаружения радиочастот, которые транслируют записывающие устройства.

Ранее специалист Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Юлия Лопатина рассказала, как обнаружить клопов в отеле и защититься от них.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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