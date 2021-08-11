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Назван способ защититься от клопов в отеле

Анастасия Иванова
1 час назад

Специалист Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Юлия Лопатина рассказала, по каким признакам можно понять, что в кровати водятся клопы, а также назвала способ защиты от них. Ее слова передает радио Sputnik.

Назван способ защититься от клопов в отеле
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметила, что в российских отелях встречаются два вида паразитов — обыкновенный постельный клоп Cimex lectularius и тропический Cimex hemipterus, завезенный в 2015 году из южных стран:

"Если сон человека беспокойный, он ощущает зуд, а утром на теле обнаруживает красные пятна укусов, то с высокой степенью вероятности можно предположить, что в гостиничном номере есть постельные клопы".

Также, по словам Лопатиной, еще одним признаком наличия насекомых в кровати являются характерные черные пятна на простыне — засохшая полупереваренная кровь, которую клопы выделяют в процессе питания. Еще у некоторых людей слюна этих паразитов вызывает аллергическую реакцию, которая может проявиться в виде кожных высыпаний и зуда:

"В тяжелых случаях укусы клопов могут вызывать анафилактический шок и приступы бронхиальной астмы. Массовое нападение клопов может приводить к развитию железодефицитной анемии".

А при обнаружении клопов, специалист советует не просто попросить сменить постельное белье, а потребовать заменить номер.

Ранее "Рамблер" писал о том, что семье предложили билет за 600 тысяч рублей, чтобы вернуться домой.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,ИА Sputnik,
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