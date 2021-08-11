Семье предложили билет за 600 тысяч рублей, чтобы вернуться домой

«Мы опоздали на рейс на 30 секунд, наш автобус еще загружался. Нам сказали идти в кассу и там решать все свои вопросы. Они нашли время, чтобы снять наш багаж, но не нашли времени, чтобы посадить нас в самолет! Сейчас мы стоим на кассе, и нам предлагают заплатить 600 тысяч рублей, чтобы улететь на Сахалин сегодня. Второй вариант — купить билеты на 6 сентября»