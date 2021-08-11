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Семье предложили билет за 600 тысяч рублей, чтобы вернуться домой

Анастасия Иванова
1 час назад

Российская авиакомпания предложила жителю Сахалина, опоздавшему на рейс Москва — Южно-Сахалинск с детьми, заплатить 600 тысяч рублей, чтобы вернуться домой. Об этом мужчина рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Семье предложили билет за 600 тысяч рублей, чтобы вернуться домой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы опоздали на рейс на 30 секунд, наш автобус еще загружался. Нам сказали идти в кассу и там решать все свои вопросы. Они нашли время, чтобы снять наш багаж, но не нашли времени, чтобы посадить нас в самолет! Сейчас мы стоим на кассе, и нам предлагают заплатить 600 тысяч рублей, чтобы улететь на Сахалин сегодня. Второй вариант — купить билеты на 6 сентября»

На самолет семья опоздала из-за младшей дочери, которая в последний момент перед полетом попросилась в туалет.

«Чтобы с Сахалина улететь один билет стоит около 200 тысяч рублей. То есть нас засадили в какую-то тюрьму на острове и, чтобы куда-то улететь, нужно много денег. Почему я не могу за нормальные деньги летать с острова по своей родной стране?» — возмутился мужчина, обратив внимание, что жителям их региона всегда очень сложно улететь летом, поскольку билеты раскупаются еще весной, а в сезон авиакомпании предлагают приобрести только полеты бизнес-классом.

Пассажиру пришлось применить накопленные в бонусной программе мили на четыре билета с двумя пересадками через Красноярск на ближайший рейс, который состоится лишь 14 августа.

До этого времени семья планирует находиться все четыре дня в аэропорту.

Ранее "Рамблер" сообщал, что делать, если стало плохо в самолете.

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