Что делать, если стало плохо в самолете

Несмотря на всю безопасность, перелет на самолете — большой стресс для организма. Во время полета даже здоровому человеку может стать не по себе. «Рамблер» рассказывает, что делать в ситуации, если кому-то плохо на борту.

Не паниковать

Из всех мест, где человеку может поплохеть, самолет — одно из самых удачных, и это не ирония. Бортпроводники специально обучены, чтобы оказывать первую помощь и помогать пассажирам справиться с недомоганием или страхом перелета. В экстренной ситуации лайнер посадят в ближайшем населенном пункте: это крайняя мера, однако оставлять человека в страданиях на борту никто не станет.

Позвать бортпроводницу

Если недомогание не угрожает жизни (страх полета, скачок в давлении, тошнота во время турбулентности), но у вас при себе нет таблеток, вызывайте стюардессу. Экипаж корабля предоставит лекарства, воду, плед и все необходимое для общего комфорта. То же касается ситуаций, если вы обожглись или подозреваете аллергию.

Спросить, есть ли в салоне врач

Бортпроводники проходят общий курс первой помощи, но уровень подготовки в разных компаниях отличается. Где-то экипаж может принять роды и сделать массаж сердца, где-то — нет. Если недомогание специфическое — например, беременной женщине стало плохо — лучше перестраховаться и узнать, есть ли на борту врач, медсестра или фельдшер.

Воспользоваться личной аптечкой

В путешествие на любом виде транспорта необходимо брать небольшую аптечку. В ней должны быть ваши личные назначения, а также лекарства широкого спектра: жаропонижающие, болеутоляющие средства, противоаллергенные препараты, слабительные и противодиарейные средства. Помните, что наркосодержащие или психотропные препараты (например, антидепрессанты) запрещено провозить без рецепта врача.