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Россиянам рассказали о новом правиле получения виз в Болгарию

Анна Шутова
1 час назад

Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в России Атанас Крыстин рассказал о новом правиле получения виз в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол объяснил новое правило получения виз в Болгарию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 1 октября 2021 года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. По словам дипломата, подобное решение властей страны - хороший пример того, что Болгария ценит семейный туризм.

Сейчас от оплаты визового сбора освобождены только дети до шести лет.

Кроме того, Атанас Крыстин отметил, что в Болгарии можно отдохнуть не только летом:

«У нас есть очень красивые горы, а активный горнолыжный туризм можно совмещать со спа-отдыхом. В Болгарии более 700 больших термальных источников».

Правила въезда для детей изменили и власти Турции. Они коснулись предоставления ПЦР-тестов при пересечении границы.

Новости путешествий,Атанас Крыстин,
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