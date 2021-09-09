Посол объяснил новое правило получения виз в Болгарию

Чрезвычайный и полномочный посол Болгарии в России Атанас Крыстин рассказал о новом правиле получения виз в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 октября 2021 года визы для детей до 12 лет будут бесплатными. По словам дипломата, подобное решение властей страны - хороший пример того, что Болгария ценит семейный туризм.

Сейчас от оплаты визового сбора освобождены только дети до шести лет.

Кроме того, Атанас Крыстин отметил, что в Болгарии можно отдохнуть не только летом:

«У нас есть очень красивые горы, а активный горнолыжный туризм можно совмещать со спа-отдыхом. В Болгарии более 700 больших термальных источников».