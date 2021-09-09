Житель Пензы отсудил у туроператора 400 тысяч за отпуск

Турист, у которого из-за коронавирусных ограничений сорвался отдых за рубежом, отсудил у туроператора крупную сумму.

По данным Роспотребнадзора, между потребителем и турагентом был заключен договор, согласно которому для первого была забронирована туристическая поездка в Турцию.

Пензенец оплатил полную стоимость услуг. Но из-за пандемии COVID-19 поездка не состоялась. Гражданин обратился к турагенту с заявлением о расторжении договора и возврате денег, но требования не были удовлетворены.

Однако в соответствии с законодательством, туроператор должен был направить потребителю уведомление о предоставлении равнозначного туристского продукта, но компания этого не сделала.

Гражданин обратился уже к ООО «Анекс Туризм» с претензией о расторжении договора и возврате денег. Требования опять не удовлетворили. Тогда пензенец обратился в Роспотребнадзор, а его сотрудники направили исковое заявление в Ленинский районный суд.

В результате договор был расторгнут в пользу гражданина. Турист получил деньги за реализацию туристского продукта (202 380 руб.), неустойку (еще 202 380 руб.) и компенсацию морального вреда (3 тыс. руб.). Кроме того, организация заплатит штраф в размере 203 880 руб.